27 gennaio 2017

Tata Steel investe nella realizzazione del nuovo porto indiano di Subarnarekha

Il gruppo siderurgico acquisirà la maggioranza della Creative Port Development

Il gruppo siderurgico indiano Tata Steel acquisirà la maggioranza del capitale della Creative Port Development Pvt. Ltd. (CPDPL), società che si occupa della realizzazione del nuovo porto di Subarnarekha Mouth (Kirtania) nei pressi di Balasore, nel distretto indiano di Odisha. L'acquisizioine sarà effettuata da Tata Steel attraverso la società integralmente controllata Subarnarekha Port Private Limited (SPPL).

L'11 gennaio 2008 CPDPL, società per lo sviluppo portuale indiano che è stata costituita dagli imprenditori indiani Ramani Ramaswamy e R.Rangarajan, ha sottoscritto con il governo di Odisha un contratto di concessione per realizzare lo scalo portuale di Subarnarekha. Tata Steel ha annunciato che le attività di progettazione saranno avviate a breve. Il porto sarà dotato di 12 banchine e verrà realizzato in tre fasi, con la prima che garantirà una capacità di traffico annua pari a 25 milioni di tonnellate, capacità che con la seconda fase salirà a 35 milioni di tonnellate e con la terza a 55 milioni di tonnellate. Secondo le previsioni, la realizzazione prima fase del progetto comporterà un investimento di oltre 23 miliardi di rupie (345 milioni di dollari).







