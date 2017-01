27 gennaio 2017

Ok definitivo del Parlamento francese al completamento della linea ferroviaria AV Torino-Lione

Virano: oggi sul versante italiano la fresa, arrivata negli ultimi metri del cunicolo esplorativo, supererà il confine

Con il voto favorevole di ieri del Senato è giunto il via libera definitivo del Parlamento francese al disegno di legge che autorizza l'approvazione dell'accordo tra il governo francese e il governo italiano sulla realizzazione della sezione di frontiera della nuova linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione che era stato sottoscritto il 24 febbraio 2015.

Ricordando che in Italia il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 gennaio, è già legge, TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin), la società partecipata pariteticamente dallo Stato francese e dall'Italia attraverso Ferrovie dello Stato Italiane che è responsabile dei lavori di realizzazione e della gestione della futura infrastruttura della sezione transfrontaliera del collegamento ferroviario tra Torino e Lione, ha espresso grande soddisfazione per tale approvazione ed ha evidenziato che ora possono iniziare i cantieri del tunnel di base del Moncenisio e inoltre che diventa operativo anche il Regolamento Contratti, che per la prima volta in Europa prevede l'applicazione della normativa antimafia indipendentemente dalla nazionalità dei cantieri.

«Questo avvenimento - ha sottolineato il presidente di TELT, Hubert du Mesnil - è di grande importanza. Segna l'inizio della fase di costruzione del progetto dopo un lungo periodo di studi, lavori conoscitivi e procedure istituzionali. Rappresenta un successo per la squadra di TELT che ha reso possibile questa decisione e la conferma di una volontà politica perseverante e largamente maggioritaria in entrambi gli Stati, senza dimenticare la motivazione costante, paziente e determinante dell'Unione Europea».

«Con questa decisione - ha aggiunto il direttore generale di TELT, Mario Virano - si scrive, con successo, l'ultimo capitolo di una storia ventennale, che racchiude impegno, lavoro e concertazione. Un iter che ha richiesto sette vertici italofrancesi e quattro accordi bilaterali, in cui la volontà dei governi è stata sempre ribadita e rafforzata. La Torino-Lione - ha specificato Virano - è un'opera già in costruzione con 800 persone impegnate nei lavori. In Italia la fresa, arrivata negli ultimi metri del cunicolo esplorativo, supererà domani (oggi, ndr) il confine, mentre in Francia è in corso lo scavo della galleria geognostica di nove chilometri, nell'asse e del diametro del futuro tunnel di base del Moncenisio. A Saint-Martin-La-Porte i tecnici stanno operando in uno dei tratti geologici più complessi e interessanti di tutta l'opera, uno studio della montagna che consentirà di preparare al meglio i lavori definitivi».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail