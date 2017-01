30 gennaio 2017

Rinnovato il Cda della APLS, la società che gestisce la stazione marittima della Spezia

La nomina di un nuovo consiglio di amministrazione ha la finalità di condurre alla liquidazione dell'azienda o alla cessione delle quote

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, il nuovo ente a cui è stata affidata la gestione dei porti di La Spezia e di Marina di Carrara, ha reso noto che nei giorni scorsi sono stati nominati i nuovi membri del consiglio di amministrazione di APLS Investimenti Srl, la società per la gestione della stazione marittima del porto spezzino. APLS è istituita dall'Autorità Portuale di La Spezia, authority di cui nuove norme legislative in materia portuale hanno stabilito l'accorpamento con l'Autorità Portuale di Marina di Carrara con la creazione dell'AdSP del Mar Ligure Orientale.

Precisando che il rinnovo del Cda è avvenuto a seguito della decadenza del precedente consiglio di amministrazione, l'AdSP del Mar Ligure Orientale ha specificato che «la nomina di un nuovo consiglio di amministrazione ha la finalità di condurre APLS alla sua liquidazione o cessione delle quote nel corso dell'esercizio attraverso procedure di evidenza pubblica, assicurando al contempo i necessari atti di gestione per la conduzione dell'attività già in essere in virtù degli accordi intrapresi con le compagnie croceristiche».

Il nuovo Cda è composto dal Carla Roncallo, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, Giacomo Erario, amministratore delegato di APLS, Lorenzo De Conca, responsabile settore amministrativo dell'AdSPm Gianfranco Bianchi, presidente di Confcommercio, e Massimiliano Curletto, dirigente del Comune della Spezia.



