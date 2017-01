31 gennaio 2017

Le giapponesi “K” Line, MOL e NYK presentano i risultati del periodo aprile-dicembre 2016

Calo delle performance sia nel segmento del trasporto di linea che in quello delle rinfuse

Le tre principali società armatoriali giapponesi Kawasaki Kisen Kaisha (“K” Line), Mitsui O.S.K. Lines (MOL) e Nippon Yusen Kaisha (NYK), che recentemente hanno concordato un piano di fusione delle rispettive attività nel segmento del trasporto marittimo dei container che dovrebbe condurre alla costituzione di una joint venture da attivarsi il 1° aprile 2018 ( del 31 ottobre 2016 e 4 gennaio 2017), hanno presentato oggi i risultati economici conseguiti nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2016, periodo che è terminato lo scorso 31 dicembre.

“K” Line ha archiviato il periodo con una perdita netta di -54,6 miliardi di yuan (477 milioni di dollari) rispetto ad un utile netto di 9,3 miliardi di yuan nei primi nove mesi dell'esercizio fiscale 2015. I ricavi sono diminuiti del -22,2% attestandosi a 760,9 miliardi di yuan e il risultato operativo è stato di segno negativo per -34,7 miliardi di yuan rispetto ad un utile operativo di 15,2 miliardi di yuan nel corrispondente periodo dell'anno fiscale precedente.

Nel solo terzo trimestre dell'anno fiscale 2016 “K” Line ha registrato una perdita netta di -4,1 miliardi di yuan su ricavi pari a 269,8 miliardi di yuan rispetto ad una perdita netta di -2,4 miliardi di yuan su ricavi pari a 309,4 miliardi di yuan nel periodo ottobre-dicembre del 2015.

Il solo ramo di attività di trasporto marittimo containerizzato del gruppo “K” Line ha chiuso i primi nove mesi dell'anno fiscale 2016 con una perdita ordinaria di -23,9 miliardi di yuan rispetto ad una perdita ordinaria di -4,2 miliardi di yuan nello stesso periodo dell'anno fiscale precedente e i ricavi sono calati del -21,0% scendendo a 381,4 miliardi di yuan. Il solo terzo trimestre dell'esercizio fiscale in corso è stato chiuso con una perdita ordinaria di -2,9 miliardi di yuan (-7,4 miliardi nel terzo trimestre dell'esercizio 2015) su ricavi pari a 134,5 miliardi di yuan (-7,3%).

Nei primi nove mesi dell'esercizio 2016 “K” Line, nel solo segmento del trasporto marittimo di rinfuse, ha totalizzato una perdita ordinaria di -5,6 miliardi di yen su ricavi pari a 338,5 miliardi di yen rispetto ad un utile ordinario di 26,3 miliardi di yen su ricavi pari a 445,8 miliardi di yen nello stesso periodo dell'anno precedente. Nel solo terzo trimestre del 2016 è stato registrato un utile ordinario di 4,2 miliardi di yen (+43,2%) su ricavi pari a 120,8 miliardi di yen (-18,9%).

Il gruppo MOL ha chiuso i primi nove mesi dell'esercizio fiscale 2016 con un utile netto di 19,0 miliardi di yen, con un incremento del +43,1% sullo stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi sono stati pari a 1.081,4 miliardi di yen (-17,9%). Il risultato operativo è stato di segno negativo e pari a -2,1 miliardi di yen rispetto ad un utile operativo di 9,6 miliardi di yen nel periodo aprile-dicembre del 2015.

Nel solo terzo trimestre dell'anno fiscale in corso MOL ha registrato un utile netto di 3,0 miliardi di yen su ricavi pari a 367,9 miliardi di yen, con flessioni rispettivamente del -78,1% e del -10,8% sullo stesso periodo dell'anno precedente. Il risultato operativo è stato di segno negativo per -58 milioni di yen rispetto ad un utile operativo di 1,4 miliardi di yen nel periodo ottobre-dicembre del 2015.

Nel solo settore del trasporto marittimo dei container MOL ha accusato un ulteriore deterioramento delle performance economiche: i primi nove mesi dell'esercizio 2016 sono stati archiviati con una perdita ordinaria di -26,1 miliardi di yen su ricavi su ricavi pari a 447,6 miliardi di yen rispetto ad una perdita ordinaria di -18,4 miliardi di yen su ricavi pari a 562,4 miliardi di yen nel corrispondente periodo dell'esercizio precedente. Nel solo terzo trimestre dell'esercizio la perdita ordinaria è diminuita a -4,8 miliardi di yen rispetto a -9,2 miliardi di yen nello stesso periodo del 2015, mentre i ricavi sono calati del -10,0% a 155,0 miliardi di yen.

Un arretramento dei risultati è stato rilevato anche nel segmento del trasporto marittimo di rinfuse, con utile ordinario e ricavi che nei primi nove mesi dell'esercizio 2016 si sono attestati a 25,8 miliardi di yen (-42,5%) e 531,2 miliardi di yen (-17,4%) e che nel solo terzo trimestre sono stati pari a 5,5 miliardi di yen (-65,1%) e 179,4 miliardi di yen (-11,8%).

Nei primi nove mesi dell'anno fiscale 2016 il gruppo NYK ha registrato una perdita netta di -226,1 miliardi di yen rispetto ad un utile netto di 22,8 miliardi di yen nello stesso periodo dell'esercizio precedente. Al deciso peggioramento del risultato hanno contribuito principalmente oneri straordinari per circa 163 miliardi di yen, di cui 73,2 miliardi di yen nel segmento del trasporto marittimo containeirizzato, 84,5 miliardi di yen nel segmento del trasporto marittimo di rinfuse e 5,1 miliardi di yen nel settore del cargo aereo. I ricavi sono calati del -19,9% a 1.414,5 miliardi di yen e il risultato operativo è stato di segno negativo per -15,5 miliardi di yen rispetto ad un utile operativo di 47,2 miliardi di yen nel periodo aprile-dicembre del 2015.

Nel trimestre ottobre-dicembre dello scorso anno NYK ha totalizzato un utile netto di 3,7 miliardi di yen su ricavi pari a 486,0 miliardi di yen rispetto ad una perdita netta di -36,5 miliardi di yen su ricavi pari a 568,4 miliardi di yen nel corrispondente periodo dell'anno precedente. L'utile operativo è ammontato a 7,0 miliardi di yen (-18,6%).

Nel solo settore del trasporto di linea NYK ha chiuso i primi nove mesi del 2016 con una perdita ordinaria di -11,3 miliardi di yen su ricavi pari a 430,5 miliardi di yen rispetto ad un utile ordinario di 850 milioni di yen su ricavi pari a 546,9 miliardi di yen nello stesso periodo dell'anno precedente. Il solo terzo trimestre è stato archiviato con un utile ordinario di 3,9 miliardi di yen su ricavi pari a 149,9 miliardi di yen rispetto ad una perdita ordinaria di -6,9 miliardi di yen su ricavi pari a 168,6 miliardi di yen nel trimestre ottobre-dicembre del 2015.

Accentuata la diminuzione delle performance della NYK nel comparto del trasporto marittimo di rinfuse, con il periodo aprile-dicembre dello scorso anno che è stato concluso con una perdita ordinaria di -1,4 miliardi di yen su ricavi pari a 526,5 miliardi di yen rispetto ad un utile ordinario di 41,0 miliardi di yen su ricavi pari a 710,2 miliardi di yen nello stesso periodo dell'esercizio precedente e con il solo trimestre ottobre-dicembre che è stato archiviato con un utile ordinario di 8,0 miliardi di yen (-41,8%) su ricavi pari a 176,7 miliardi di yen (-22,1%).









