1 febbraio 2017

Lo scorso anno Hyundai Heavy Industries ha registrato una flessione del -37,1% dei nuovi ordini

Nel segmento delle costruzioni navali il calo è stato del 35,2%

Lo scorso anno il gruppo navalmeccanico sudcoreano Hyundai Heavy Industries (HHI) ha ottenuto nuovi ordini per un valore complessivo pari a 9,146 miliardi di dollari, con una flessione del -37,1% rispetto a 14,538 miliardi di dollari nel 2015.

Nel solo segmento delle costruzioni navali sono stati incameranti nuovi ordini per un valore pari a 3,877 miliardi di dollari, in diminuzione del -35,2% rispetto a 5,984 miliardi di dollari nel 2015.







