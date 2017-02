1 febbraio 2017

Assologistica Cultura e Formazione festeggia i 10 anni di attività con un nutrito programma di corsi, seminari e workshop

Si svolgerà nel corso del primo semestre di quest'anno

Per festeggiare i suoi primi dieci anni di attività Assologistica Cultura e Formazione, il ramo formativo di Assologistica, l'associazione nazionale che raggruppa operatori specializzati in logistica in conto terzi, ha definito un programma di corsi, seminari e workshop rinnovato, tra cui un master di 200 ore per la qualifica di Operatore economico autorizzato (AEO), figura la cui presenza - a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice Doganale dell'Unione Europea - è obbligatoria per operatori e aziende che operano in ambito doganale.

Complessivamente la programmazione formativa del primo semestre del 2017 dell'associazione include 17 corsi, quattro seminari e tre workshop.

Il programma sarà inaugurato il 15 febbraio con il master per formare la figura dell'AEO che si rivolge a tutte le aziende già certificate AEO o che intendano chiedere l'autorizzazione, le quali, per essere conformi con i nuovi requisiti, devono individuare al loro interno uno o più referenti che dovranno interfacciarsi con l'Agenzia delle Dogane. Il corso prevede l'obbligo di esame finale del partecipante (test a risposte multiple e colloquio orale), superato il quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso.

Tra i titoli degli altri corsi del primo semestre organizzati da Assologistica Cultura e Formazione figurano: "Contratto di logistica e outsourcing logistico, aspetti normativi e pratico-organizzativi" (21 febbraio); "ABC delle operazioni doganali: introduzione alla pratica doganale e opportunità per le imprese" (23 febbraio); "I contratti di logistica alla prova dell'eCommerce" (9 marzo); "La logistica dell'ultimo miglio: quando, come e perché organizzarla e gestirla" (23 marzo); "I trasporti marittimi regolati da polizza di carico: diritti, obblighi e responsabilità degli operatori logistici" (13 aprile); "Deposito, appalto e trasporto, tre contratti a confronto: quali soluzioni contrattuali adottare e quali tutele prevedere, specie se viene dato incarico a un trasportatore" (20 aprile); "Il trasporto internazionale multimodale, aspetti contrattuali e operativi" (30 aprile); "I tender logistici: normativa di riferimento e documentazione di gara" (4 maggio).

Ai corsi, della durata di un giorno, si affiancano i seminari e i workshop, della durata di mezza giornata, nel corso dei quali verranno affrontati temi di pratica utilità o di grande attualità, tra cui il seminario del 28 febbraio dedicato alle novità in materia di dogana digitale e il seminario del 23 maggio che si focalizzerà su normative, obblighi contrattuali e incentivi nel trasporto ferroviario. Altri workshop saranno tutti dedicati al tema della compliance e strategia doganale per i settori del fashion (6 aprile), del food (15 maggio) e del pharma (20 giugno), ispirati al principio del "come fare di un onere un business".



