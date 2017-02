1 febbraio 2017

L'operatore intermodale Hupac festeggia i suoi 50 anni avviando propri servizi marittimi

Lo scorso anno l'azienda elvetica ha movimentato un volume di traffico record

Nel 2016 l'operatore elvetico di traffico combinato Hupac ha movimentato un volume di carichi record avendo trasportato su rotaia circa 737mila spedizioni stradali, con una crescita del +11,5% sull'anno precedente e con 13.417 spedizioni in più rispetto al precedente record stabilito nel 2011.

Il nuovo picco di traffico è stato generato sia dal nuovo record di volume di traffico trasportato sull'asse transalpino che dal nuovo record di spedizioni non transalpine. In particolare, il traffico transalpino è aumentato del +17,2% a 492mila spedizioni stradali, incremento che è stato determinato dal rialzo del +19,4% del flusso di traffico attraverso la Svizzera che è stato pari a 451mila spedizioni e che ha più che compensato la flessione delle spedizioni attraverso l'Austria e la Francia, che sono state pari rispettivamente a 38mila spedizioni (-2,4%) e 3mila spedizioni (-5,9%). Più contenuta la progressione del traffico non transalpino che ha totalizzato 245mila spedizioni (+1,5%).

Rendendo noti i risultati di traffico conseguiti nel 2016, l'azienda svizzera ha annunciato che nel corso del primo semestre del 2017, in occasione della celebrazione dei propri 50 anni, ha in programma di avviare propri servizi marittimi. In preparazione a questo nuovo ramo di business Hupac ha recentemente costituito la Hupac Maritime Logistics GmbH, società dedicata principalmente ai trasporti tra i porti europei e l'hinterland. L'attività della nuova società, con sede operativa a Duisburg, è stata incentrata sui porti di Rotterdam e Anversa e scopo dell'iniziativa è di sviluppare le procedure specifiche per il traffico marittimo, come pratiche doganali, gestione dei container vuoti e trasporti first/last mile, in vista dell'avvio delle linee marittime.





