1 febbraio 2017

Venerdì la firma del contratto per la progettazione definitiva del sistema portuale offshore-onshore di Venezia

L'attività sarà affidata al raggruppamento di imprese italo-cinese 4C3

Venerdì l'Autorità Portuale di Venezia sottoscriverà con il consorzio 4C3, costituito dalle società 3Ti Progetti Italia ed E-Ambiente e guidato dalla China Communication Constructions Company Group (CCCG), il contratto che assegna la progettazione definitiva del sistema portuale offshore-onshore al raggruppamento di imprese italo-cinese che lo scorso settembre si è aggiudicato la gara d'appalto ( del 29 settembre 2016).

La commessa ha un valore di quattro milioni di euro e il raggruppamento di imprese avrà il compito di sviluppare la progettazione definitiva della diga e del molo container del terminal d'altura, da collegare al terminal a terra a Marghera in area Montesyndial con un innovativo sistema di trasporto nautico, nonché di eseguire le attività di monitoraggio e indagini ambientali per la durata di 180 giorni.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec