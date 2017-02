2 febbraio 2017

Baleària ha ordinato due nuovi traghetti al Cantiere Navale Visentini

La commessa ha un valore di 200 milioni di euro

La compagnia di navigazione spagnola Baleària ha ordinato al Cantiere Navale Visentini la costruzione di due traghetti con una capacità di 810 passeggeri, 2.180 metri lineari di rotabili e di 150 pullman che verranno presi in consegna alla fine del 2018. L'investimento per la costruzione delle due navi gemelle, che saranno lunghe 186,5 metri e verranno alimentate a gas naturale liquefatto, sarà di 200 milioni di euro.

Gli ordini per le due nuove navi al cantiere italiano si aggiungono ai cruise ferry che Baleària ha ordinato al cantiere navale spagnolo LaNaval all'inizio del 2016 ( del 3 settembre 2015).







