2 febbraio 2017

Ok della Camera alla nomina di Musolino a presidente dell'AdSP del Mare Adriatico Settentrionale

Il nuovo ente governerà i porti di Venezia e di Chioggia

Ieri la Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, con 21 voti a favore e nove contrari, ha approvato la proposta di nomina di Pino Musolino a presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, l'ente che governerà i porti di Venezia e di Chioggia.

Il veneziano Musolino, nato nel 1978, è specializzato in diritto marittimo e, dopo aver lavorato alcuni anni alla Provincia di Venezia , ha svolto la propria carriera in Belgio presso la Mechel Service Belgium e la Atlantis International Services ed ora lavora a Singapore per la compagnia di navigazione tedesca Hapag-Lloyd.







