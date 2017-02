6 febbraio 2017

Record mensile di stazza delle navi che hanno attraversato il canale di Panama

Ad aprile è in programma il primo transito nella via d'acqua centroamericana di una nave da crociera neoPanamax

L'Autorità del Canale di Panama ha reso noto che lo scorso mese il canale centroamericano è stato attraversato da 1.260 navi per una stazza totale pari a 36,1 milioni di tonnellate PC/UMS, volume che costituisce il nuovo record mensile per la via d'acqua avendo superato il precedente record stabilito lo scorso dicembre con 35,4 milioni di tonnellate PC/UMS totalizzate con i transiti di 1.166 navi. Prima dell'inaugurazione dell'ampliamento del canale, avvenuta lo scorso giugno ( del 27 giugno 2016), il record era stati segnato nell'ottobre del 2014 con 30,4 milioni di tonnellate PC/UMS.

«Questa crescita - ha sottolineato l'amministratore dell'Autoridad del Canal de Panamá, Jorge Luis Quijano - conferma l'effetto positivo dell'ampliamento del canale ed è un'ulteriore prova della continua fiducia del settore marittimo nel canale di Panama e dell'impatto che avrà sul futuro del commercio marittimo mondiale».

Quijano ha specificato che nei sette mesi trascorsi dall'inaugurazione dell'ampliamento del canale sono stati registrati i transiti di circa 750 navi neoPanamax, di cui oltre il 50% erano portacontainer. Il prossimo aprile, inoltre, è atteso il primo transito di una nave da crociera neoPanamax, unità che sono in grado di trasportare fino a 4.000 passeggeri, quasi il doppio della capacità delle navi da crociera che sinora potevano attraversare il canale di Panama.





