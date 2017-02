6 febbraio 2017

Lo scorso anno i volumi di trasporto intermodale movimentati dalla Kombiverkehr sono cresciuti del +0,7%

Il traffico nazionale è aumentato del +0,6% e quello internazionale del +0,8%

Nel 2016 la tedesca Kombiverkehr ha movimentato su rotaia un traffico intermodale pari a 985.424 spedizioni stradali (per un volume pari a 19,7 milioni di container teu), con un incremento del +0,7% rispetto a 978.095 spedizioni (1,96 milioni di teu) nell'anno precedente.

Lo scorso anno il volume di traffico nazionale è stato pari a 202.927 spedizioni stradali (+0,6%), mentre il traffico internazionale si è attestato a 782.498 spedizioni stradali (+0,8%).

«Anche se negli ultimi dodici mesi il trasporto intermodale ha dovuto confrontarsi con i bassi livelli dei costi del gasolio, con gli scioperi internazionali e con la prolungata chiusura del terminal nazionale e internazionale di Ludwigshafen - ha sottolineato l'amministratore delegato di Kombiverkehr, Armin Riedl - è risultato tuttavia evidente che è ancora possibile una crescita sostenibile del traffico nazionale e internazionale. L'armonizzazione della legislazione in tutta l'UE e le misure di sostegno esistenti nonché eque condizioni di concorrenza tra le modalità di trasporto su strada e su rotaia - ha rilevato Riedl - dovrebbero ulteriormente accrescere la richiesta di trasporto combinato non solo da parte degli utenti odierni ma anche di quelli potenziali e promuovere il passaggio alla ferrovia che è amica dell'ambiente».





