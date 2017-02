6 febbraio 2017

Slot purchase agreement di Maersk e Hamburg Süd relativo ai servizi est-ovest del network 2M

L'accordo entrerà il vigore il 1° aprile

La danese Maersk Line ha concordato uno slot purchase agreement per il trasporto con i servizi est-ovest del network dell'alleanza 2M dei carichi della Hamburg Süd, la compagnia di navigazione tedesca che sta per essere acquisita dalla stessa Maersk ( dell'1 dicembre 2016).

Specificando che l'intesa odierna con Hamburg Süd non è legata alla possibile acquisizione della compagnia tedesca, Maersk Line ha precisato che si prevede che l'accordo diventi operativo il prossimo 1° aprile in coincidenza con l'avvio operativo dell'alleanza 2M, vessel sharing agreeement che la compagnia di navigazione danese ha sottoscritto con l'elvetica Mediterranean Shipping Company (MSC) ( del 10 luglio 2014).

Lo slot purchase agreement tra Maersk Line e Hamburg Süd riguarda le rotte Asia-Nord Europa, Asia-Mediterraneo, le rotte transpacifiche e quelle transatlantiche.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec