6 febbraio 2017

Salerno chiede un incontro al presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale per discutere delle prospettive del proprio porto

Mercoledì a Palazzo di Città una riunione con AssoTutela e i sindacati

Il Comune di Salerno ha chiesto un incontro urgente al presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Pietro Spirito, per approfondire - ha spiegato l'amministrazione comunale - «alcuni aspetti relativi agli strumenti di pianificazione e condividere le prospettive di sviluppo dello scalo di Salerno, in un'ottica di proficua e virtuosa correttezza istituzionale». Il porto di Salerno, infatti, con l'introduzione delle nuove norme sulla governance dei porti italiani è stato posto sotto la gestione dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale, ente nato dalla fusione delle Autorità Portuali di Napoli e di Salerno e che ha giurisdizione anche sul porto di Castellammare di Stabia.

In una nota il Comune di Salerno ha specificato che, «d'intesa con tutti gli operatori ed i lavoratori del porto di Salerno, intende preservare e migliorare i risultati ottenuti in questi anni dal punto di vista della competitività, dell'efficienza e della crescita dei traffici mercantili e passeggeri. È necessario - ha sottolineato l'amministrazione comunale - che siano tutti consapevoli della necessità di affrontare la sfida della competizione globale in maniera sinergica e collaborativa rispetto a tutti gli attori istituzionali ed economici del territorio».

Intanto il Comune di Salerno ha programmato per mercoledì prossimo alle ore 9.00, a Palazzo di Città, una riunione per discutere delle prospettive di sviluppo del porto di Salerno alla luce delle nuove normative. All'incontro, voluto dal sindaco Vincenzo Napoli, sono stati invitati il direttivo di AssoTutela e le rappresentanze provinciali di Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, oltre all'assessore di riferimento Roberto De Luca e ai dirigenti del settore.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail