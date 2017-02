6 febbraio 2017

Nei primi due mesi di esercizio nella galleria di base del San Gottardo sono transitati 3.980 treni merci

Il carico medio giornaliero dei convogli cargo è risultato pari a circa 41 000 tonnellate

Il gruppo ferroviario elvetico SBB CFF FFS ha fatto il punto sulla situazione del traffico nella nuova galleria di base del San Gottardo, l'infrastruttura che è stata inaugurata inaugurata lo scorso 1° giugno e che è diventata operativa lo scorso 11 dicembre con l'introduzione della programmazione oraria dei transiti ( del 1° giugno e 12 dicembre 2016).

Nei primi 57 giorni di esercizio, nei 57 chilometri di lunghezza del tunnel ferroviario, che è il più lungo al mondo, sono transitati complessivamente 2.816 treni passeggeri e 3.980 treni merci. Relativamente al secondo tipo di convogli, finora - in un periodo stagionale in cui non sono ancora sfruttate tutte le tracce disponibili - hanno attraversato la galleria di base una media di 100 treni cargo al giorno che trasportavano quotidianamente carichi pari a circa 41 000 tonnellate, ovvero 3.600 camion in meno al giorno sulle strade.

SBB CFF FFS ha ricordato che il traffico ferroviario merci sull'asse nord-sud raggiungerà la piena capacità a fine 2020 con la messa in servizio della galleria di base del Ceneri e del corridoio di quattro metri, quando ogni giorno e in ogni direzione potranno circolare fino a 260 treni merci da 750 metri.



