6 febbraio 2017

Il sindacato spagnolo Coordinadora verso lo scontro con il governo in materia di lavoro portuale

Goya: «difenderemo la nostra professione con tutti i mezzi»

Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, il principale sindacato spagnolo del settore portuale, ha annunciato azioni di protesta contro la riforma delle norme sul lavoro portuale annunciata giovedì scorso dal nuovo ministro allo Sviluppo, Íñigo de la Serna Hernáiz, nel corso di un apposito incontro con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ( del 3 febbraio 2017).

Coordinadora ha infatti accusato che la presentazione di questo progetto di riforma costituisce una vera a propria rottura del dialogo in atto con i rappresentanti dei lavoratori per modificare le norme sul lavoro portuale e adeguarle alla legislazione europea. In particolare, il sindacato ha denunciato che il nuovo ministro intende attuare una riforma unilaterale della normativa tramite decreto legge e che tal iniziativa - ha sottolineato il sindacato - rappresenta «una sorpresa assoluta che contraddice l'impegno assunto dal suo predecessore, Ana Pastor, che aveva richiesto il consenso di tutte le parti interessate del settore per attuare la riforma resa indispensabile per il rigoroso rispetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea».

«La decisione di rottura del ministro, nella prima e unica riunione convocata a questo scopo - ha denunciato ancora il sindacato - vanifica gli sforzi di flessibilità e comprensione con i datori di lavoro dei porti che consentirebbero una soluzione concordata»

«Ci sentiamo presi in giro», ha affermato Antolin Goya, coordinatore generale del sindacato. «Vogliono imporre - ha spiegato - un decreto legge in cui dicono che non c'è spazio per alcuna modifica». Inoltre Goya ha specificato che in occasione della riunione il ministro ha illustrato il provvedimento senza però fornire alcun documento.

Goya ha annunciato che la rottura del dialogo e l'atteggiamento autoritario del ministro causeranno l'inizio di una mobilitazione e di un'azione sindacale: «difenderemo la nostra professione con tutti i mezzi. Non vediamo - ha concluso - altra via d'uscita. Siamo migliaia di famiglie che vivono di questo settore, migliaia di lavoratori che sono riusciti a conseguire risultati record anno dopo anno e che non usciranno di scena solo per arricchire i pochi che obbediscono ai governi, a spese di condizioni di lavoro indecenti».



