8 febbraio 2017

Il 21 febbraio a Roma si terrà un convegno sulla Blue Economy

È organizzato da C&G Blue Vision, Unioncamere e Legambiente

Il prossimo 21 febbraio a Roma, nella sede di Unioncamere, si svolgerà un convegno sulla Blue Economy organizzato da C&G Blue Vision, Unioncamere e Legambiente con l'obiettivo di colmare un vuoto di interesse politico sul tema e di stimolare il dibattito sul futuro dei mari e sulle potenzialità della Blue Economy che - sottolineano gli organizzatori - in Italia è pressoché totalmente assente.



Programma

ore 9.30 Registrazione 10.00 Saluto introduttivo: Giorgia Bucchioni, CEO C&G Blue Vision

Intervento introduttivo: Ivan Lo Bello, Presidente Unioncamere 10.30 Un Mediterraneo piccolo piccolo

Le conseguenze della crisi geo politica in Nord Africa, Medio Oriente e Turchia e il rischio terrorismo e security sul mercato del turismo via mare

Vittorio Emanuele Parsi, Direttore Alta Scuola Economia e Relazioni Internazionali

Damiano Toselli, Presidente onorario Aipsa 11.30 Tavola rotonda:

La grande opportunità della blue growth

Giorgia Bucchioni, CEO C&G Blue Vision

Giuseppe Cuccurese, Direttore Generale del Banco di Sardegna

Gian Enzo Duci, Presidente Federagenti

Agostino Gallozzi, Presidente Marina D'Arechi

Enea Roveda, CEO di LifeGate 13.00 Conclusioni:

Rossella Muroni, Presidente Legambiente

Silvia Velo, Sottosegretario al Ministero dell'Ambiente

Modera i lavori: Bruno Dardani



