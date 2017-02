9 febbraio 2017

Nel 2016 Hyundai Heavy Industries è tornata all'utile

I ricavi del gruppo navalmeccanico sudcoreano sono diminuiti del -15,0%

Nell'esercizio annuale 2016 il gruppo navalmeccanico sudcoreano Hyundai Heavy Industries (HHI) ha registrato un utile netto consolidato di 682 miliardi di won (594 milioni di dollari) lasciandosi alle spalle due esercizi archiviati in perdita, con un passivi pari rispettivamente a -1.363 miliardi e -2.206 miliardi di won nel 2015 e nel 2014.

Lo scorso anno i ricavi del gruppo sono ammontati a 39.317 miliardi di won, in calo del -15,0% sul 2015. L'utile operativo si è attestato a 1.642 miliardi di won rispetto ad un risultato operativo di segno negativo e pari a -1.540 miliardi di won nell'anno precedente.





