9 febbraio 2017

Hupac aumenta l'offerta per il trasporto ferroviario transalpino di megatrailer

Ulteriore coppia di treni sui collegamenti Ludwigshafen - Novara e Colonia Eifeltor - Novara

L'elvetica Hupac ha annunciato un aumento dell'offerta di trasporto di semirimorchi con un profilo di quattro metri sulle linee ferroviarie transalpine con l'introduzione, a partire dal prossimo mese, di un'ulteriore coppia di treni sui collegamenti Ludwigshafen - Novara e Colonia Eifeltor - Novara. L'azienda ha spiegato che il nuovo aumento di frequenza risponde alla crescente domanda di trasporto di semirimorchi a profilo elevato.

Da marzo gli autotrasportatori potranno quindi contare su un totale di cinque partenze settimanali tra Ludwigshafen e Novara e di dieci partenze settimanali tra Colonia e Novara.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec