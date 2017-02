13 febbraio 2017

Workshop del Propeller Club di Genova sul sistema MRV per il monitoraggio delle emissioni di CO2 delle navi

Si terrà domani a Palazzo San Giorgio

Il The International Propeller Club Port of Genoa ha organizzato per domani alle ore 16.00 un workshop sul tema “MRV (Monitoring, Recording and Verification) delle emissioni CO2 delle navi: il Regolamento EU 2015/757 e le sue implicazioni tecniche, legali e gestionali” che si terrà nel capoluogo ligure a Palazzo San Giorgio, sede dell'Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale - Porto di Genova.

Il Propeller Club genovese ha ricordato che, avendo il trasporto marittimo un'incidenza sul clima globale e sulla qualità dell'aria per effetto delle emissioni di anidride carbonica, il Parlamento europeo, nel quadro delle iniziative per ridurre le emissioni di CO2 generate dallo shipping, ha identificato quale migliore soluzione quella legata alla creazione di un sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica (sistema MRV) delle emissioni di CO2 in base al consumo di combustibile delle navi. A tal fine è stata promulgata la direttiva EU 2015/757 che imporrà di sottoporre ai verificatori i piani di monitoraggio entro l'agosto 2017 per poi renderli operativi dal gennaio 2018.

Il workshop ha la finalità primaria di dare un'informativa su tale direttiva trattando, soprattutto, le implicazioni tecniche, legali ma, principalmente, gestionali con cui gli addetti ai lavori si dovranno a breve confrontare.

Al workshop parteciperanno in qualità di relatori Alessio Gnecco (STIGE Maritime) - “La direttiva EU 2015/757. Origine, struttura ed impatto -, Federico Beltrami (Premuda S.p.a.) - “Come un armatore si sta preparando” -, Carla Sanz (ACCREDIA, Dipartimento Certificazione e Ispezione) - “Accreditatori e Verificatori. Ruoli e responsabilità” -, Stefano Brignandì (Lloyd's Register EMEA) - “Il ruolo dei Registri di classifica nell'ambito del regolamento MRV” - e Guglielmo Camera (Studio Legale Associato Camera Vernetti) - “Implicazioni legali e questioni aperte” -. L'incontro sarà moderato da Massimo Figari (Diten, Università di Genova).



