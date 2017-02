13 febbraio 2017

Sesto trimestre consecutivo in perdita per Diana Containerships

Nel 2015 i ricavi della società armatoriale greca sono diminuiti del -47,7%

La società armatoriale greca Diana Containerships ha chiuso il quarto trimestre del 2016, per il sesto periodo trimestrale consecutivo, con un risultato economico netto di segno negativo che è stato pari a -8,5 milioni di euro rispetto ad una perdita netta di -8,8 milioni di euro nell'ultimo trimestre del 2015. Nel periodo ottobre-dicembre dello scorso anno la flotta della compagnia, interamente noleggiata presso altre compagnie di navigazione, aveva una consistenza media pari a 12,5 navi portacontainer rispetto a 13,5 nel corrispondente periodo del 2015. Nell'ultimo trimestre del 2016 i ricavi base time charter registrati da Diana Containerships sono ammontati ad oltre 5,5 milioni di euro, con una rilevante diminuzione del -66,6% rispetto allo stesso periodo del 2015. Il risultato operativo è stato di segno negativo e pari a -6,6 milioni di euro rispetto ad un risultato operativo negativo per -7,2 milioni di euro nel quarto trimestre del 2015.

Nell'intero esercizio annuale 2016, periodo nel quale la consistenza media della flotta della compagnia è risultata pari a 13,1 portacontenitori rispetto a 12,6 nel 2015, la società greca ha totalizzato una perdita netta di -149,0 milioni di euro su ricavi pari a 37,0 milioni di euro rispetto ad una perdita netta di 17,5 milioni di euro su ricavi pari a 70,7 milioni di euro nell'esercizio annuale precedente. Il risultato operativo è stato di segno negativo in entrambi gli esercizi e pari a -149 milioni di euro nel 2016 e a -17,5 milioni di euro nel 2015.





Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail