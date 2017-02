14 febbraio 2017

Rolls-Royce ha chiuso il 2016 con una consistente perdita ante imposte

Decisa contrazione dei risultati nel segmento Marine

Nel 2016 il gruppo Rolls-Royce ha accusato una consistente perdita ante imposte che è ammontata a -4,64 miliardi di sterline rispetto ad un utile ante imposte di 160 milioni di sterline nell'anno precedente. Il gruppo britannico ha precisato che il risultato ante imposte depurato delle componenti straordinarie è stato di segno positivo e pari a 813 milioni di sterline, con una flessione del -49% sull'underlying profit di 1,43 miliardi di sterline nell'esercizio 2015. I ricavi si sono attestati a 14,56 miliardi di sterline, con un incremento del +9%, e sono risultati pari a 13,78 miliardi di sterline al netto delle voci straordinarie (-2%).

Nel solo segmento Marine, che totalizza l'8% del volume d'affari del gruppo, sono stati registrati ricavi pari a 1,11 miliardi di sterline, con una diminuzione del -24% sul 2015, ed una perdita prima degli oneri finanziari e delle imposte pari a -27 milioni di sterline rispetto ad un risultato di segno positivo e pari a 15 milioni di sterline nel 2015.

Alla fine del 2016 il valore dell'orderbook del gruppo si è attestato a 79,81 miliardi di sterline, con un incremento del +5% rispetto al 31 dicembre 2015. Nel solo settore navale il portafoglio ordini è risultato pari a 905 milioni di sterline, con un calo del -22% (-29% a parità di tasso di cambio) rispetto a 1,16 miliardi di sterline alla fine del 2015. Il gruppo ha spiegato che la contrazione dell'orderbook della divisione Marine è conseguenza dell'impatto di una serie di ordini di cui è stata rinviata o cancellata l'esecuzione e del rilevante deterioramento dei mercati offshore. Rolls-Royce ritiene che prossimamente il settore navale continuerà ad accusare l'impatto negativo derivante dalla riduzione dei prezzi del petrolio e della sovracapacità in diversi segmenti del mercato e che sarà necessario del tempo affinché il mercato trovi un equilibrio.





