14 febbraio 2017

La nuova società pubblica per i finanziamenti nel settore navale KSC immetterà mille miliardi di won nella HMM

Korea Shipping Co. acquisirà circa dieci portacontainer della compagnia e quest'ultima ne ordinerà cinque nuove nonché due o tre petroliere

Il governo sudcoreano sta intensificando gli sforzi affinché la compagnia di navigazione Hyundai Merchant Marine (HMM) non faccia la fine della connazionale Hanjin Shipping, che a settembre è stata posta in amministrazione controllata e che venerdì potrebbe essere posta in stato di liquidazione ( del 2 febbraio 2017).

Oggi l'agenzia di stampa sudcoreana “Yonhap” ha reso noto che quote azionarie e parte dell'indebitamento della HMM sarà ceduto alla Korea Shipping Co. (KSC), società per i finanziamenti nel settore navale che il governo ha istituito questo mese con un capitale iniziale di mille miliardi di won (878 milioni di dollari) con lo scopo di sostenere sia le compagnie armatoriali nazionali nell'acquisizione di nuove navi che i cantieri navali nazionali che stanno accusando un calo degli ordinativi e un aggravamento delle perdite economiche.

“Yonhap” ha spiegato che Sohn Byung-doo, un rappresentante della Financial Services Commission, ha annunciato che nel corso di questo o del prossimo mese KSC erogherà circa 720 miliardi di won alla Hyundai Merchant Marine, di cui 150 miliardi di won saranno destinati ad acquisire parte del capitale della compagnia armatoriale mentre la quota rimanente sarà utilizzata per acquisire debiti convertibili in azioni.

Inoltre Byung-doo ha precisato che KSC acquisirà circa dieci portacontainer della HMM e le noleggerà alla stessa compagnia e che nei prossimi mesi HMM ordinerà la costruzione di cinque portacontainer e di due o tre petroliere nell'ambito del programma di sostegno finanziario sostenuto dal governo.

Intanto Hyundai Merchant Marine ha evidenziato che Korea Investor Service, affiliata del gruppo Moody's, la effettuato una revisione del rating di HMM che è stato innalzato da D/default a BB/stabile.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail