14 febbraio 2017

Le navi di Carnival Cruise Line approderanno a Cuba a partire da giugno

Il gruppo americano Carnival aumenterà il numero complessivo di crociere per la nazione caraibica

Dal prossimo giugno il gruppo statunitense Carnival Corporation incrementerà le crociere per Cuba con gli approdi delle navi del proprio marchio Carnival Cruise Line. Il gruppo ha infatti reso noto oggi che anche questo brand ha ottenuto l'autorizzazione delle autorità cubane ad effettuare viaggi con destinazione Cuba a partire da giugno. La nazione caraibica è già meta delle crociere di Fathom, un altro marchio del gruppo americano, che ha ottenuto la possibilità di realizzarle nel maggio 2016 e che scalerà Cuba sino al prossimo maggio.

Carnival ha specificato che nel 2017 Carnival Cruise Line aumenterà il numero complessivo di crociere per Cuba al fine di soddisfare la crescente domanda di visite a Cuba da parte dei passeggeri statunitensi.







