14 febbraio 2017

Convegno sui waterfront organizzato dai Propeller Club di Trieste e di Napoli

Si terrà lunedì prossimo nella città giuliana

I Propeller Club di Trieste e di Napoli hanno organizzato un convegno sul tema dei waterfront portuali che si terrà lunedì prossimo alle ore 17.30 nella sala conferenze dell'Hotel Greif Maria Theresia a Trieste. L'incontro, che è stato organizzato in collaborazione con le Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e del Mare Tirreno Centrale, presenterà le esperienze di Trieste e di Napoli sul tema del waterfront e del rapporto fra città, territorio ed aree portuali in un'ottica di rigenerazione urbana.

Il programma dell'evento, che sarà aperto dai saluti del presidente del Propeller Club di Trieste, Fabrizio Zerbini, e del presidente del Propeller Club di Napoli nonché presidente nazionale dei Propeller Clubs, Umberto Masucci, vedrà gli interventi di Zeno D'Agostino (presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale), Pietro Spirito (presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Centrale), Corrado Azzollini (soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia), Luisa Polli (assessore Città, Territorio, Urbanistica e Ambiente del Comune di Trieste), Antonio Paoletti (presidente CCIAA Venezia Giulia), Giovanni Fraziano (professore ordinario Dipartimento di Ingegneria ed Architettura - Università di Trieste), Massimo Clemente (dirigente di ricerca CNR I.R.I.S.S. all'Università Federico II di Napoli), Paolo Giordano (professore ordinario Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale - Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”). L'incontro sarà moderato dal giornalista Riccardo Coretti.



