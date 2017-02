14 febbraio 2017

Potenziamento del servizio Nord Europa - East Med di CMA CGM, Seago e Hamburg Süd

La linea collega le due regioni via Spagna (Algeciras), Italia (Salerno) e Malta

La compagnia di navigazione francese CMA CGM ha annunciato che, in collaborazione con la compagnia Seago Line del gruppo Maersk e con la compagnia tedesca Hamburg Süd nell'ambito di un vessel sharing agreement, potenzierà il servizio di linea NC Levant Express che collega via Malta il Nord Europa con la Spagna, l'Italia e il Mediterraneo orientale (Turchia, Egitto e Libano).

La nuova rotazione, che sarà operata con quattro portacontainer da 5.900 teu ed una da 6.500 teu, toccherà i porti di Felixstowe, Anversa, Amburgo, Tanger Med, Marsaxlokk, Alessandria, Beirut, Iskenderun, Mersin, Port Said East, Salerno, Algeciras, Felixstowe.







