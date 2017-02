15 febbraio 2017

RUSCON ha comprato l'azienda logistica russa SLG-Operating

Opera pressi di Mosca dove dispone di una struttura di 60mila metri quadri

Il gruppo trasportistico e logistico russo RUSCON ha comprato la connazionale SLG-Operating (Smart Logistics Group - Operating), una delle principali aziende logistiche del paese con base nei pressi di Mosca dove, a Chekhov City, opera una struttura di 60mila metri quadri con una capacità di oltre 85mila pallet.







