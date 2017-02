15 febbraio 2017

Lo scorso anno il porto di Amburgo ha movimentato 138,2 milioni di tonnellate di merci (+0,3%)

I contenitori sono stati pari a 8,91 milioni di teu (+1,0%)

Lo scorso anno il porto di Amburgo ha movimentato 138,2 milioni di tonnellate di merci, con una progressione del +0,3% rispetto al 2015. I carichi in importazione sono aumentati del +2,5% attestandosi a 79,1 milioni di tonnellate, mentre quelli in esportazione sono diminuiti del -2,6% e sono scesi a 59,1 milioni di tonnellate.

Il solo traffico complessivo dei container è risultato pari a 91,7 milioni di tonnellate (+1,2%) ed è stato totalizzato con una movimentazione di contenitori pari a 8,91 milioni di teu (+1,0%). Il traffico containerizzato con l'Asia, che è il principale mercato del porto tedesco, è stato pari a 4,7 milioni di teu (+1,3%), di cui 2,6 milioni di teu con i soli porti cinesi (+1,6%). Il traffico dei container con il Nord e il Sud America ha registrato un incremento del +2,9% a 1,2 milioni di teu, mentre il traffico intra-europeo, con 2,6 milioni di teu, è rimasto al livello del 2015. Il traffico con la Russia è cresciuto del +4,5% a 453mila teu. Stabile il traffico con le nazioni baltiche che è risultato di 1,8 milioni di teu.

Globalmente il traffico delle rinfuse è ammontato a 44,9 milioni di tonnellate (-1,3%), di cui 33,4 milioni di tonnellate di importazioni (+3,0%) e 11,5 milioni di tonnellate di esportazioni (-11,9%). Complessivamente le rinfuse liquide sono aumentate del +1,4% a 14,2 milioni di tonnellate, le rinfuse agricole si sono attestate a 8,7 milioni di tonnellate (-5,3%) e le altre rinfuse solide a 22,0 milioni di tonnellate (-1,3%). Sul solo fronte delle importazioni, sono risultati in particolare crescita i volumi di rinfuse polverose (semi oleosi, cereali e mangimi) che sono stati pari a 4,3 milioni di tonnellate (+7,8%) e di rinfuse liquide che hanno totalizzato 10,7 milioni di tonnellate (+9,7%) con un sensibile rialzo (+29,4%) delle importazioni di prodotti petroliferi (9,7 milioni di tonnellate). I carichi movimentati con benna - principalmente carbone e minerali - sono invece calati del -1,4% a 18,5 milioni di tonnellate. Sul fronte delle esportazioni, le rinfuse liquide, quelle polverose e quelle movimentate con benna sono diminuite del -11,9%, con un calo del -23,2% dell'export di cereali (3,2 milioni di tonnellate), una flessione del -20,6% dei prodotti petroliferi (2,2 milioni di tonnellate) determinata soprattutto dalla chiusura di una raffineria di Amburgo e una riduzione del -0,5% delle rinfuse movimentate con benna (3,5 milioni di tonnellate).

Nel segmento delle merci convenzionali il traffico è diminuito del -11,0% a 1,5 milioni di tonnellate, di cui 518mila tonnellate in importazione (-9,7%) e 1,0 milioni di tonnellate in esportazione (-11,6%).

Nel solo quarto trimestre del 2016 il porto tedesco ha movimentato complessivamente circa 33,3 milioni di tonnellate di merci, un volume analogo a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente. I carichi in importazione sono ammontati a 18,6 milioni di tonnellate (-2%) e quelli in esportazione a 14,7 milioni di tonnellate (+2%). Complessivamente le rinfuse sono risultate pari a 10,4 milioni di tonnellate (-7%), di cui 3,7 milioni di tonnellate di rinfuse liquide (+3%), 4,9 milioni di tonnellate di rinfuse movimentate con benna (-9%) e 1,9 milioni di tonnellate di rinfuse polverose (-14%). Nel settore dei container il traffico è cresciuto del +4% a 22,4 milioni di tonnellate totalizzate con una movimentazione di container pari a 2,2 milioni di teu (+5%). Le merci convenzionali sono state pari a 330mila tonnellate (+4%).









Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec