16 febbraio 2017

Norwegian Cruise Line ordina quattro nuove navi di 140mila tsl a Fincantieri, con opzione per altre due unità

La commessa ha un valore di circa 800 milioni di euro per ciascuna nave da crociera

Il gruppo Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) ha ordinato all'azienda cantieristica Fincantieri la costruzione di quattro navi da crociera di nuova classe con opzione per due ulteriori navi che verranno destinate al brand crocieristico Norwegian Cruise Line (NLC), che assieme ai marchi Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises costituisce il braccio operativo del gruppo.

Le quattro nuove navi saranno lunghe quasi 300 metri, avranno una stazza lorda di 140mila tonnellate e potranno ospitare circa 3.300 passeggeri. Le unità ordinate verranno consegnate nel 2022, 2023, 2024 e 2025, mentre la consegna di quelle in opzione è programmata nel 2026 e nel 2027. L'ordine ha un valore di circa 800 milioni di dollari per ciascuna nave. Fincantieri ha specificato che determinante per il buon fine della commessa e per la scelta da parte dell'armatore è stato l'apporto di Cdp e di Sace, insieme a quello degli altri soggetti dell'export credit, che ha permesso al gruppo navalmeccanico di proporre un pacchetto tecnico-commerciale e finanziario attraente, peraltro soggetto ad alcune condizioni.

Il gruppo cantieristico ha specificato che l'ordine, che è il primo per la compagnia Norwegian Cruise Line, mentre l'azienda italiana ha già costruito due navi per Oceania Cruises (Marina e Riviera) ed una per Regent Seven Seas Cruises (Seven Seas Explorer) e ha in corso la realizzazione di una seconda unità per quest'ultimo brand, «si basa su un progetto prototipale sviluppato da Fincantieri che valorizza le caratteristiche consolidate di libertà e flessibilità di NCL con una configurazione di prodotto innovativa, in grado di arricchire ulteriormente l'esperienza offerta ai passeggeri. Inoltre - ha precisato Fincantieri - particolare attenzione è stata posta all'efficienza energetica, con il duplice obiettivo di contenere i consumi in esercizio e minimizzare l'impatto ambientale, in linea con le più recenti normative in materia».

«Questa nuova classe di navi - ha sottolineato Frank Del Rio, presidente e amministratore delegato di Norwegian Cruise Line Holdings - confermerà la tradizione di introdurre innovazioni significative nell'industria crocieristica propria del brand Norwegian Cruise Line. Questo ordine rimarca il nostro programma per le nuove costruzioni, aumenta e rafforza il nostro profilo di crescita, già significativo e prospetta un ritorno nel lungo periodo per i nostri azionisti».

«Questo risultato eccezionale - ha commentato l'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono - ci permette di annoverare un nuovo prestigioso brand nel nostro portafoglio clienti, a conferma della capacità di Fincantieri di sviluppare in modo flessibile soluzioni all'avanguardia al servizio di ogni segmento ed esigenza della crocieristica moderna. Siamo molto orgogliosi del progetto per queste navi: lo abbiamo messo a punto al nostro interno e presentato all'armatore, che lo ha apprezzato al punto tale da ordinarne una classe intera».

«Al raggiungimento di questo obiettivo - ha proseguito Bono - hanno contribuito in maniera determinante diversi attori della filiera dell'export, ai quali va il nostro riconoscimento. A questi fattori, tutti fondamentali, ovviamente va aggiunto il valore di un ordine di tale portata, del quale il gruppo beneficerà in termini economici e di carico di lavoro, prolungando ulteriormente l'orizzonte occupazionale dei nostri cantieri, che non è comparabile con nessun altro settore industriale. Infine, siamo anche fieri di dare un contributo sostanziale alla crescita economica del nostro Paese che, come tutti sappiamo, richiede uno sforzo corale per recuperare le proprie quote sul mercato mondiale».

Intanto Fincantieri ha annunciato una ulteriore estensione del periodo relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria incondizionata finalizzata all'acquisto di azioni ordinarie di Vard Holdings Limited non già detenute direttamente o indirettamente, controllate o oggetto di accordo di acquisto, offerta che è stata lanciata dalla propria controllata Fincantieri Oil & Gas Spa lo scorso 13 novembre. La chiusura del periodo di offerta, precedentemente stabilita per le ore 17.30 (orario di Singapore) del 16 febbraio 2017, è stata posticipata alle ore 17.30 (orario di Singapore) del 10 marzo 2017.



