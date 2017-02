16 febbraio 2017

Iniziata nel cantiere di Fincantieri ad Ancona la costruzione della nave da crociera Viking Spirit

Verrà consegnata il prossimo anno

Nel cantiere navale di Fincantieri ad Ancona si è svolta oggi la cerimonia della posa in bacino del primo blocco di Viking Spirit, la quinta di una serie di sei navi da crociera che la società armatrice Viking Ocean Cruises ha ordinato al gruppo navalmeccanico italiano ( del 12 luglio 2012, 16 dicembre 2013 e 11 novembre 2015). Il blocco dell'unità, lungo circa 11 metri, largo 28,8 e dal peso di circa 280 tonnellate, fa parte del troncone di centro nave di Viking Spirit, la cui consegna è prevista nel 2018.

Viking Spirit, come le unità gemelle, si posizionerà nel segmento di mercato di unità di piccole dimensioni. Avrà infatti una stazza lorda di circa 47.800 tonnellate, sarà dotata di 473 cabine e potrà ospitare 946 passeggeri, con una capacità di accoglienza totale di oltre 1.400 persone compreso l'equipaggio.

Quanto alle gemelle di Viking Spirit, la prima della serie, Viking Star, è stata realizzata dal cantiere di Marghera e consegnata nel marzo del 2015. Dal cantiere di Ancona hanno preso il mare Viking Sea e Viking Sky, rispettivamente a marzo 2016 e a gennaio 2017. Viking Sun, unità varata a dicembre 2016 sempre nello stabilimento dorico, entrerà in servizio nell'autunno del 2017. Viking Spirit, impostata oggi verrà ultimata il prossimo anno, mentre la sesta e ultima unità delle serie verrà consegnata nel 2019.



