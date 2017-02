17 febbraio 2017

Quattrocento operatori del settore hanno partecipato a BiLOG, la Biennale della Logistica

Roncallo (AdSP del Mar Ligure Orientale): «nell'organizzare la prossima edizione, che si terrà alla Spezia, faremo tesoro dei risultati ottenuti»

Si è conclusa ieri la prima edizione di BiLOG, Biennale della Logistica, evento promosso da Comune di Piacenza e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale che hanno manifestato la più piena soddisfazione per l'esito della manifestazione che ha coinvolto 400 operatori del settore nel corso delle due giornate tenutesi a Piacenza.

Alexio Picco, esperto di finanziamenti europei e amministratore delegato di Circle, azienda co-organizzatrice di BiLOG al fianco di Piacenza EXPO, ha evidenziato in particolare la significativa partecipazione a livello europeo: «l'obiettivo di avvicinare Bruxelles e l'Europa alla realtà degli operatori logistici del corridoio La Spezia-Piacenza - ha spiegato - è stato sicuramente centrato, grazie al prestigioso e concreto coinvolgimento del coordinatore delle Autostrade del Mare, Brian Simpson, del suo adviser della DG MOVE, Wojtek Sopinski, e il precedente adviser Josè Anselmo».

Ieri BiLOG è stata inaugurata dalla sessione “Il ruolo delle piattaforme logistiche”, con la partecipazione dell'Agenzia delle Dogane, fornitori di tecnologie come AITEK e grandi gruppi tra i quali Hupac, Ikea e Contship Italia. Nel pomeriggio l'incontro organizzato con la collaborazione di Fercargo ha proposto una panoramica sul comparto ferroviario dalla quale è emerso che, dopo alcuni anni di sofferenza del settore, il 2016 ha visto una significativa crescita dei volumi (+4%, con oltre 349 milioni treni/km complessivi). È stato inoltre riconosciuto dal rappresentante di RFI come il porto della Spezia, relativamente al trasporto via ferro, costituisca un modello da esportare.

Tra le proposte della Biennale della Logistica, una delle più apprezzate è stata il workshop di aggiornamento di mercoledì dedicato all'utilizzo degli strumenti per ottenere fondi europei per aziende che operano nel settore e promuovono progetti innovativi.

Esprimendo soddisfazione per l'esito di BiLOG, Carla Roncallo, presidente dell'AdSP del Mar Ligure Orientale, ha sottolineato che «il livello dei relatori e dei partecipanti all'evento è stato molto qualificato ed ora - ha aggiunto - lavoreremo assieme ai nostri partner per renderlo sempre più interessante e, soprattutto, utile agli operatori del settore logistico. Un comparto, questo, che possiede notevoli margini di crescita, con conseguenti e positive ricadute anche occupazionali, come abbiamo appreso seguendo i lavori di questi giorni. Nell'organizzare la prossima edizione, che si terrà alla Spezia, faremo tesoro dei risultati ottenuti».



