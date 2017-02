17 febbraio 2017

Vopak ha chiuso il 2016 con una crescita del +89% dell'utile netto grazie alle voci straordinarie

Ricavi in calo del -3%

Il gruppo olandese Vopak, che è uno dei principali terminalisti mondiali nel segmento delle rinfuse liquide, ha archiviato il 2016 con ricavi pari a 1,65 miliardi di euro, in crescita del +11% rispetto all'anno precedente. Al netto dei ricavi non direttamente correlati al core business, che lo scorso anno sono stati pari a 303,2 milioni di euro (di cui 287,6 milioni derivanti dalla cessione di asset), i ricavi hanno mostrato una flessione del -3%.

EBITDA ed EBIT sono risultati pari rispettivamente a 1.02 miliardi di euro (+27%) e 759,3 milioni di euro (+38%), risultati che al netto delle voci straordinarie si sono attestati rispettivamente a 822,3 milioni di euro (+1%) e 558,4 milioni di euro (+1%). Le voci straordinarie prima degli oneri finanziari e delle imposte sono state risultate pari complessivamente a 201 milioni di euro rispetto ad oneri straordinari per -6 milioni di euro nel 2015. Vopak ha chiuso l'esercizio 2016, in cui ha celebrato il 400° anniversario della fondazione, con un utile netto di 534,0 milioni di euro, in crescita del +89% sull'anno precedente.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec