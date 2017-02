20 febbraio 2017

I gruppi navalmeccanici italiani Fincantieri e Ferretti siglano un accordo di collaborazione

Interesserà i settori civili e militari, sia nazionali che internazionali

I gruppi navalmeccanici italiani Fincantieri e Ferretti hanno annunciato oggi, nel corso del salone Idex-Navdex di Abu Dhabi, di aver sottoscritto un accordo di collaborazione che interesserà i settori civili e militari, sia nazionali che internazionali, e che avrà l'obiettivo di sviluppare sinergie industriali e commerciali tra due aziende leader mondiali nei rispettivi comparti.

In particolare, il protocollo d'intesa, che è stato firmato nei giorni scorsi dall'amministratore delegato di Fincantieri, Giuseppe Bono, e dall'amministratore delegato di Ferretti Group, Alberto Galassi, si riferisce sia al settore difesa e sicurezza che a quello della cantieristica da diporto. Fincantieri e Ferretti hanno evidenziato che in entrambi i settori le capacità e competenze dei due gruppi sono complementari e sinergiche e l'intesa di collaborazione apre molti scenari possibili.

«Siamo molto lieti di poter collaborare con il gruppo Ferretti - ha dichiarato Giuseppe Bono - anche perché Fincantieri, che sta portando avanti un grande sforzo di internazionalizzazione, non dimentica le proprie radici italiane ed è molto interessata a fare sistema con tutte le aziende nazionali che ritengono di poter ricevere un contributo per la loro crescita e il loro sviluppo internazionale. Siamo infatti fermamente convinti che tale accordo, con le successive implementazioni, avrà importanti ricadute sull'economia nazionale dimostrando ancora una volta che il Sistema Paese dovrà essere in futuro il motore della crescita dell'Italia».

«Ferretti - ha affermato Alberto Galassi - è un gruppo in rapida evoluzione ed in forte crescita: l'accordo di collaborazione con un leader globale come Fincantieri rappresenta un riconoscimento e una conferma della nostra strategia sia nel settore dei grandi yacht da diporto che in quello della difesa e sicurezza in cui Ferretti Group è entrato attraverso la propria nuova divisione FSD. Siamo convinti che si potranno sviluppare importanti sinergie che porteranno benefici a entrambi i nostri gruppi che insieme faranno sistema nel primario interesse dei nostri clienti, attenti all'innovazione di prodotto, all'affidabilità delle forniture e ad un sempre più efficiente livello di servizio. Tre fattori che sono diventati prioritari nelle nostre strategie e che ci associano completamente alla visione della leadership di Fincantieri. Siamo lieti - ha concluso Galassi - che questo annuncio sia stato dato nel contesto di Idex-Navdex, in un Paese amico dei nostri gruppi e in un'area altamente strategica e alla presenza di una vasta platea di selettivi operatori internazionali, altamente specializzati».



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail