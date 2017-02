20 febbraio 2017

APM Terminals ha ordinato alla Kalmar trenta shuttle carrier ibridi

Saranno utilizzati nel secondo container terminal di Tanger Med che diventerà operativo nel 2019

La Kalmar del gruppo finlandese Cargotec fornirà trenta shuttle carrier ibridi alla olandese APM Terminals, la società terminalista del gruppo armatoriale danese A.P. Møller-Mærsk, che li utilizzerà nel container terminal APM Terminals MedPort Tangier del porto marocchino di Tanger Med. Il terminal, che è attualmente in costruzione e sarà il secondo operato dall'impresa olandese nell'hub portuale africano, avrà una capacità di traffico annua pari a cinque milioni di teu e diventerà operativo all'inizio del 2019 con l'inaugurazione ufficiale prevista nel mese di ottobre ( del 31 marzo 2016).

I nuovi mezzi di movimentazione ordinati alla Kalmar, che verranno presi in consegna entro la fine del 2018, si aggiungono a quelli recentemente commissionati da APM Terminals alla cinese ZPMC e all'austriaca Künz ( del 24 ottobre 2016).







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec