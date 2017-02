21 febbraio 2017

La spagnola Boluda Corporación Marítima ha acquisito la società tedesca di rimorchio URAG

Ha una flotta di 18 rimorchiatori impiegati principalmente nei porti di Amburgo e Bremerhaven

La compagnia di navigazione spagnola Boluda Corporación Marítima ha acquisito l'intero capitale sociale della compagnia di rimorchio URAG (Unterweser Reederei GmbH) che è stata ceduta dall'azienda armatoriale tedesca Linnhoff Schiffahrt GmbH & Co. KG. Con la transazione, che include anche le filiali URAG International e L&R (Lütgens & Reimers), Boluda ha preso possesso di una flotta di 18 rimorchiatori impiegati sia in ambito portuale che offshore che svolgono servizio in sette porti. Inoltre Boluda accoglierà nella propria organizzazione anche l'intero organico di 140 persone della URAG.

Boluda Corporacióm Marítima opera già nel settore del rimorchio attraverso la filiale Boluda Towage and Salvage che effettua servizi di rimorchio portuale, costiero e di altura nonché attività di salvataggio e servizi per l'industria offshore, questi ultimi in particolare attraverso la divisione Offshore y Salvamento Marítimo. La flotta di rimorchiatori del gruppo spagnolo, che consiste di circa 240 imbarcazioni, è presente nei porti della Spagna, della Francia, dell'Africa occidentale, dell'Oceano Indiano e dell'America Centrale e Meridionale.

Il gruppo Boluda ha sottolineato la strategicità dell'acquisizione della URAG in quanto consente di ampliare il raggio d'azione a grandi porti tedeschi come Amburgo, il secondo scalo portuale europeo, o Bremenhaven, il quarto più importante porto in Europa. Inoltre URAG è presente anche nell'area portuale di Brema, dove ha sede la società che è stata fondata nella città tedesca nel 1890, e nelle aree portuali di Brake, Cuxhaven, Nordenham e Wilhelmshaven.

Per la gestione delle nuove attività acquisite in Germania il gruppo iberico ha costituito la filiale Boluda Deutschland, che sarà responsabile della gestione delle compagnie tedesche incluse le società controllate, la flotta e i 140 dipendenti tra equipaggio e personale di terra.





