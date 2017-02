21 febbraio 2017

Iniziata la costruzione della prima nave da crociera al mondo che potrà impiegare il GNL come solo combustibile

Taglio della prima lamiera nel cantiere navale di Papenburg

Oggi nel cantiere navale di Papenburg della Meyer Werft, con il taglio della prima lamiera, è iniziata la costruzione della prima di due navi da crociera che il gruppo americano Carnival Corporation ha ordinato per il proprio marchio AIDA Cruises e che saranno le prime navi da crociera al mondo che potranno navigare con il solo impiego di gas naturale liquefatto come combustibile ( del 15 giugno 2015).

Le due navi avranno una stazza lorda di 180mila tonnellate e disporranno di circa 2.500 cabine. La prima unità sarà consegnata nell'autunno del 2018 e la seconda nella primavera del 2021.







Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec