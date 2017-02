22 febbraio 2017

Il gruppo crocieristico NCLH chiude il 2016 con un'ulteriore crescita delle performance economiche

Prevista la prosecuzione del trend positivo nel 2017. Del Rio: «quanto a prenotazioni, ora siamo nella migliore posizione nella storia della nostra compagnia»

Nel 2016 l'utile netto registrato dal gruppo crocieristico Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) ha segnato un incremento del +48,2% essendo ammontato a 633,1 milioni di dollari rispetto a 427,1 milioni di dollari nell'esercizio annuale precedente. I ricavi sono cresciuti del +12,2% attestandosi a 4,87 miliardi di dollari. L'EBITDA e l'EBIT sono stati pari rispettivamente a 1,35 miliardi di dollari (+24,1%) e 925,5 milioni di dollari (+31,7%). Lo scorso anno la flotta di 24 navi del gruppo, operata attraverso i marchi crocieristici Norwegian Cruise Line (NCL), Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises (RSSC), hanno ospitato oltre 2,3 milioni di passeggeri (+8,0%).

Nel solo quarto trimestre del 2016, periodo nel quale le navi del gruppo hanno ospitato 575mila passeggeri (+4,8% sullo stesso periodo del 2015), NCLH ha totalizzato ricavi pari a 1,12 miliardi di dollari, con una progressione del +8,5% rispetto a 1,04 miliardi di dollari nel trimestre ottobre-dicembre del 2015. EBITDA e utile operativo sono risultati pari rispettivamente a 273,5 milioni di dollari (+21,8%) e 153,5 milioni di dollari (+30,2%). L'utile netto è ammontato a 72,2 milioni di dollari (+88,5%).

Norwegian Cruise Line Holdings ritiene che la sensibile crescita dei risultati economici proseguirà nel corso del corrente anno: «questo ininterrotto trend dei ricavi e degli utili - ha spiegato il presidente e amministratore delegato del gruppo, Frank Del Rio - si prevede continuerà nel 2017 dato che, quanto a prenotazioni, ora siamo nella migliore posizione nella storia della nostra compagnia con prezzi leggermente al di sopra dello scorso anno».

Confermando le prospettive di ulteriore rialzo dei risultati economici, Wendy Beck, vice presidente esecutivo e direttore finanziario del gruppo, ha ricordato che «quest'anno segna un'altra pietra miliare con il nostro tanto atteso debutto nel mercato crocieristico cinese con la consegna della Norwegian Joy». Sarà infatti quest'ultima nave, anziché la Norwegian Bliss come inizialmente annunciato ( del 12 ottobre 2015), a celebrare l'ingresso del gruppo nel mercato cinese.

La Norwegian Joy, gemella della Norwegian Escape e seconda nave della classe “Breakaway Plus”, è stata progettata specificamente per il mercato cinese e sarà consegnata a NCL dal cantiere navale tedesco Meyer Werft nel corso della prossima primavera per iniziare l'attività in Cina in estate. La nave, di 167.800 tonnellate di stazza lorda, con una lunghezza di 325,9 metri, una larghezza di 41,4 metri e 2.100 cabine, potrà ospitare complessivamente 4.200 passeggeri.









