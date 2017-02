23 febbraio 2017

Il governo spagnolo esorta imprese e sindacati dei porti a cercare un accordo sul lavoro portuale nell'ambito della contrattazione collettiva

Un rapporto della Commissione Europea sull'economia spagnola denuncia gli elevati costi di alcuni servizi portuali e delle tasse portuali

Se ieri il Ministero spagnolo dello Sviluppo economico ha esortato nuovamente le imprese e i sindacati dei porti a proseguire il dialogo per trovare un accordo sul tema del lavoro portuale, nella stessa giornata la Commissione Europea ha presentato un rapporto sull'economia spagnola in cui, relativamente al settore dei trasporti, denuncia gli elevati costi di alcuni servizi portuali e delle tasse portuali.

Ieri il Ministero ha invitato aziende e rappresentanti dei lavoratori a continuare il dialogo nel quadro della contrattazione collettiva, nel cui ambito - ha sottolineato il dicastero guidato da Íñigo de la Serna Hernáiz - «è possibile raggiungere accordi di cui beneficiano entrambe le parti». Ricordando che il regio decreto legge di riforma della normativa sul lavoro portuale, che dà attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha stabilito che attualmente la legge spagnola in materia non è conforme a quella europea, prevede che i datori di lavoro e i sindacati abbiano un anno di tempo per negoziare accordi collettivi, il Ministero ha evidenziato che vi è quindi è ampio spazio per la negoziazione «di quegli aspetti che non possono essere inclusi nel regio decreto, perché così stabilisce la Commissione Europea, e che sono richiesti da parte dei rappresentanti dei lavoratori».

Se in questi mesi quella del lavoro portuale è la questione primaria che il governo di Madrid vuole risolvere per evitare di incorrere in sanzioni per un mancato adeguamento alla normativa comunitaria, dall'Europa è giunto l'invito a valutare anche altri fattori che limitano la competitività dei porti spagnoli.

Secondo il rapporto della Commissione Europea, infatti, «l'elevato costo di alcuni servizi portuali e le elevate tasse portuali rappresentano un ostacolo per ulteriori aumenti di traffico». Inoltre «il sistema dei diritti portuali è complicato e non trasparente e i porti ancora non hanno sufficiente autonomia nella loro politica di tariffazione». La Commissione ricorda anche la necessità di un adeguamento della legislazione sul lavoro portuale richiesto dalla Corte di Giustizia europea, ma anche l'appunto mosso dalla stessa CNMC, l'autorità spagnola garante della concorrenza, secondo cui vi è mancanza di concorrenza nella fornitura di servizi all'interno dei porti.

Il rapporto della Commissione Europea rileva inoltre che una strategia a lungo termine per lo sviluppo dei porti spagnoli potrebbe contribuire a definire meglio le priorità relativamente agli investimenti nei porti sulla base dei loro ruoli e delle loro funzioni e la promozione di politiche tariffarie più efficienti.



