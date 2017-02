24 febbraio 2017

L'Autorità antitrust norvegese blocca l'acquisizione di Nor Lines da parte di Eimskip

La compagnia islandese ha 15 giorni di tempo per presentare controdeduzioni

La compagnia di navigazione islandese Eimskip ha comunicato di aver ricevuto notifica dalla Konkurransetilsynet, l'Autorità norvegese garante della concorrenza, di divieto all'acquisizione della compagnia marittima norvegese Nor Lines, transazione che era stata concordata lo scorso autunno ( del 3 novembre 2016).

La compagnia islandese ha specificato che la notifica riflette le conclusioni preliminari dell'Autorità ed Eimskip ha 15 giorni di tempo per presentare controdeduzioni. Successivamente l'Autorità antitrust avrà a sua volta a disposizione 15 giorni lavorativi per assumere una decisione finale. Eimskip ha precisato che sta valutando le azioni da intraprendere con i propri consulenti legali.







