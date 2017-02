24 febbraio 2017

Il 3 marzo a Napoli verrà presentato il libro “Tempesta perfetta sui mari. Il crack della finanza navale”

Sarà presente l'autore, Sergio Bologna

Il prossimo 3 marzo alle ore 17.00 nella sala Calipso della Stazione Marittima del porto di Napoli si terrà la presentazione del libro “Tempesta perfetta sui mari. Il crack della finanza navale” di Sergio Bologna (edizioni DeriveApprodi). Con l'autore ne discuteranno Francesco Nerli, direttore di Assoporti servizi, Pietro Spirito, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, e Fabrizio Vettosi, managing director di Venice Shipping and Logistics Spa.

Sergio Bologna ha insegnato in varie università in Italia e in Germania. Si è occupato di storia del movimento operaio, ha partecipato alla fondazione di riviste come “Classe operaia”. È stato coordinatore del settore merci del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (1998-2000), membro del Comitato scientifico del Piano Nazionale della Logistica ( 2010-2012), esperto del Cnel sui problemi marittimo-portuali.







