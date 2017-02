27 febbraio 2017

Hupac, in collaborazione con Kombiverkehr, potenzierà il collegamento ferroviario Novara-Lubecca

Cinque partenze settimanali in entrambe le direzioni

Dal prossimo 13 marzo l'operatore intermodale elvetico Hupac, in collaborazione con la tedesca Kombiverkehr, incrementerà a cinque le partenze settimanali in entrambe le direzioni del collegamento ferroviario tra l'interporto CIM di Novara (terminal Eurogateway) e il terminal Baltic Rail Gate di Lubecca-Travemünde, servizio che è effettuato attraverso il gateway tedesco di Ludwighafen.

L'azienda svizzera ha specificato che il potenziamento del collegamento paneuropeo con sagoma P400 risponde alla richiesta del mercato in continua crescita per le connessioni tra Scandinavia, Germania e Italia.

Le partenze da Novara, con chiusura alle ore 18.30, verranno effettuate nei giorni di lunedì (transit time giorno A - giorno C), martedì (A-C), mercoledì (A-C), giovedì (A-C) e venerdì (A-E), mentre quelle dal terminal di Lubecca avverranno nei giorni di martedì (A-C), mercoledì (A-C), giovedì (A-E), venerdì (A-D) e domenica (A-C).



