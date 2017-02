28 febbraio 2017

ICTSI lascerà il container terminal del porto di Portland

Concordata la rescissione del contratto di concessione con l'authority portuale

L'Autorità Portuale di Portland e la società terminalista ICTSI Oregon hanno concordato la rescissione del contratto di concessione della durata di 25 anni con il quale la filiale del gruppo terminalista filippino International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI) gestiva dall'inizio del 2011 il container terminal al Terminal 6 del porto statunitense ( del 13 maggio 2010 e 16 febbraio 2011).

Le parti hanno stabilito che, dopo il via libera della commissione che amministra lo scalo americano, l'accordo contrattuale avrà termine il prossimo 31 marzo. Inoltre la Port of Portland riceverà un indennizzo di 11,45 milioni di dollari e acquisirà la proprietà i mezzi di movimentazione che ICTSI Oregon aveva installato nel terminal.

Il gruppo filippino ha lamentato che la decisione di abbandonare il terminal è stata causata dai continui scioperi promossi dal sindacato International Longshore and Warehouse Union (ILWU) che hanno avuto inizio nel giugno 2012. ICTSI ha ricordato di aver depositato alla Corte federale due istanze nei confronti dell'organizzazione sindacale (la seconda anche nei confronti della Pacific Maritime Association - PMA) chiedendo risarcimenti per aver provocato l'interruzione dell'attività del container terminal. La prima istanza è ancora pendente, mentre la seconda è stata respinta dalla Corte e ICTSI Oregon ha presentato appello.

«Noi auspichiamo - ha dichiarato l'amministratore delegato di ICTSI Oregon, Elvis Ganda - che questo accordo consentirà al terminal di tornare in attività nel più breve tempo possibile. Comunque - ha specificato Ganda - ICTSI Oregon continuerà ad occuparsi delle questioni del lavoro che hanno dato origine alla sua decisione di stringere questo accordo e - ha precisato - proseguirà le azioni legali nei confronti della ILWU».



