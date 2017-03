1 marzo 2017

L'ambasciatore in Italia dello Stato del Qatar ha visitato il porto di Napoli

Esplorate le potenziali rotte commerciali utili per favorire l'interscambio tra i due Paesi

Oggi l'ambasciatore in Italia dello Stato del Qatar, Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki, ha visitato il porto di Napoli accompagnato dal presidente di Italferr, Riccardo Monti. L'ambasciatore è stato ricevuto dal presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Pietro Spirito, con il quale si è intrattenuto sulle aree di possibile comune interesse e collaborazione. Nel corso della riunione, alla quale ha preso parte l'assessore alle Attività Produttive della Regione Campania, Amedeo Lepore, sono state esplorate in particolare le potenziali rotte commerciali utili per favorire l'interscambio tra i due Paesi.

L'ambasciatore, che ha incontrato anche i rappresentanti di altre istituzioni della città, ha mostrato interesse ad approfondire i temi dell'economia energetica nel porto di Napoli. «È nostra intenzione - ha affermato il presidente dell'AdSP, Spirito - dare seguito all'odierno incontro e per questo valuteremo, d'intesa con Riccardo Monti, le azioni da perseguire, per creare una collaborazione nel settore specifico dell'energia con lo Stato del Qatar».







