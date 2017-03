2 marzo 2017

Panalpina chiude il 2016 con una rilevante contrazione dei risultati

Pesante flessione delle performance nel segmento delle spedizioni marittime

Nel 2016 il volume d'affari del gruppo logistico elvetico Panalpina è stato pari a 5,20 miliardi di franchi svizzeri (4,9 miliardi di euro), livello del fatturato netto che non risultava così basso dal 2002 quando si era attestato a 5,17 miliardi di franchi svizzeri e che risulta in calo del -11,3% rispetto al fatturato netto di 5,85 miliardi di franchi svizzeri registrato nel 2015.

La riduzione dei ricavi netti totalizzati lo scorso anno è stata determinata principalmente dalla contrazione del -22,8% del fatturato netto generato dalle spedizioni nel settore marittimo che è ammontato a 2,00 miliardi di franchi svizzeri. È diminuito anche il fatturato netto nel segmento delle attività logiche, che è stato pari a 571 milioni di franchi svizzeri (-8,3%), mentre il fatturato netto prodotto dalle spedizioni aeree operate dal gruppo è rimasto pressoché stabile essendo risultato pari a 2,63 miliardi di franchi svizzeri (-0,7%).

Nel 2016 i volumi complessivi di spedizioni marittime movimentate da Panalpina sono stati pari a quasi 1,5 milioni di container teu, con una contrazione del -6,6% sul 2015, mentre i volumi di spedizioni aeree sono aumentati del +10,2% essendo stati pari a 921mila tonnellate.

Nel bilancio 2016 l'azienda ha registrato una decisa flessione sia dell'EBITDA, che è ammontato a 132 milioni di franchi svizzeri (-21,8%), sia del risultato operativo, che è stato pari a 81 milioni di franchi svizzeri (-30,1%). Accentuata anche la riduzione dell'utile netto che si è attestato a 52 milioni di franchi svizzeri (-40,7%).

Nel solo quarto trimestre del 2016 il trend di diminuzione del fatturato netto ha mostrato un'attenuazione. Il periodo è stato archiviato con un volume d'affari di 1,33 miliardi di franchi svizzeri, con una flessione del -7,9% sul trimestre ottobre-dicembre del 2015. Nel segmento delle spedizioni marittime il fatturato netto è stato di 477 milioni di franchi svizzeri (-20,0%), nel settore delle spedizioni aeree di 723 milioni di franchi svizzeri (+4,0%) e in quello della logistica di 132 milioni di franchi svizzeri (-14,4%). EBITDA ed EBIT sono risultati pari rispettivamente a 27 milioni di franchi svizzeri (-26,5%) e 14 milioni di franchi svizzeri (-42,0%). L'utile netto è diminuito del -69,3% a 6 milioni di franchi svizzeri.

Nell'ultimo trimestre dello scorso anno, dopo cinque trimestri consecutivi di calo, il volume di spedizioni marittime movimentato ha segnato un lieve incremento essendo stato pari a 389mila container teu (+1%). Le spedizioni aeree sono state pari a 252mila tonnellate (+14%).

«Il 2016 - ha commentato l'amministratore delegato di Panalpina, Stefan Karlen - è stato un anno molto difficile. La notevole riduzione dei volumi dal settore del petrolio e del gas ha fatto sì che nel corso del primo semestre dell'anno abbiamo dovuto ristrutturare quel segmento della nostra attività. Nel secondo semestre, il fallimento della Hanjin e un'alta stagione molto impegnativa nel settore del trasporto aereo hanno determinato una riduzione della capacità e un rialzo dei noli che hanno posto una forte pressione sui nostri margini. Anche se sui volumi abbiamo lavorato bene, la pressione sui rendimenti ha influenzato i nostri risultati».





