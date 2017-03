3 marzo 2017

Aumento del capitale in vista per d'Amico International Shipping

I proventi dell'offerta saranno utilizzati per ottimizzare la gestione finanziaria corporate

Il consiglio di amministrazione della compagnia d'Amico International Shipping (DIS) ha deliberato oggi di predisporre l'avvio di un'offerta pubblica di diritti, in Lussemburgo ed in Italia, destinata agli azionisti della società e finalizzata ad un aumento di capitale fino ad un massimo dell'equivalente in dollari di 35 milioni di euro attraverso l'emissione di nuove azioni prive di valore nominale.

La compagnia ha spiegato che l'intento è «di rafforzare la struttura patrimoniale della società e cogliere le opportunità di ripresa del mercato» in cui opera DIS, ovvero quello delle navi cisterna, settore - ha ricordato la compagnia - che nel 2016 ha attraversato una fase di difficoltà caratterizzata da noli in calo in particolar modo nella seconda metà dell'anno. DIS ha specificato che i proventi dell'offerta saranno utilizzati per ottimizzare la gestione finanziaria corporate.

Le nuove azioni saranno offerte agli azionisti titolari di diritti di opzione per la sottoscrizione delle nuove azioni della società con assegnazione contestuale di warrant gratuiti, esercitabili entro un periodo di cinque anni, che conferiscono ai titolari il diritto alla sottoscrizione di nuove azioni di compendio senza valore nominale con gli stessi diritti delle azioni in circolazione alla data di emissione. Le nuove azioni non sottoscritte durante il periodo di offerta dei diritti saranno offerte dalla società in un successivo private placement. I warrant, se debitamente esercitati in accordo con i termini e le condizioni dei warrant che verranno stabiliti dal Cda in prossimità dell'avvio dell'offerta, porteranno ad un aumento di capitale, entro i limiti del capitale autorizzato, sino ad un massimo pari all'equivalente in dollari di 60 milioni di euro (incluso il sovrapprezzo), attraverso l'emissione di azioni di compendio prive di valore nominale ed aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della società in circolazione alla data di emissione. Le nuove azioni, le azioni di compendio ed i warrant saranno scambiati sul segmento Star del Mercato Telematico Azionario. Il completamento dell'offerta è previsto entro la prima metà di quest'anno.

Inoltre oggi l'assemblea straordinaria degli azionisti di DIS ha approvato modifiche allo statuto della società proposte dal consiglio di amministrazione al fine di renderlo conforme alla nuova legge lussemburghese sulle società, di fissare il capitale autorizzato della società, includendo il capitale emesso, ad un ammontare complessivo pari a 100 milioni di dollari, suddiviso in un miliardo di azioni senza valore nominale e di rinnovare, per un periodo di cinque anni, conferendo la delega al consiglio di amministrazione ad incrementare il capitale in una o più tranche entro i tali limiti di capitale autorizzato, con anche il potere del Cda di limitare o eliminare, parzialmente o totalmente, i diritti di opzione degli azionisti esistenti.



