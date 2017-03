6 marzo 2017

Avviata la costruzione di una nuova piattaforma multimodale del gruppo Arcese

Sarà situata a Basiano, in provincia di Monza e della Brianza

Il gruppo logistico e trasportistico Arcese ha dato il via alla costruzione di una propria nuova piattaforma multimodale a Basiano, in provincia di Monza e della Brianza. La struttura, che coprirà una superficie di 55.000 metri quadri su un'area totale di circa 100.000, sarà posizionata strategicamente rispetto ai principali terminal intermodali del nord Italia, sull'asse Milano-Venezia e all'incrocio della nuova Tangenziale Est Esterna di Milano (TEEM).

Arcese ha spiegato che la piattaforma sarà uno snodo fondamentale per i flussi internazionali via camion grazie a collegamenti plurigiornalieri che connetteranno l'Italia ai principali paesi in Europa con servizi standard ed espressi (FTL-LTL). Maggiore spazio operativo sarà inoltre garantito alla divisione Air&Sea del gruppo e quindi alle attività import/export via mare e area. Si tratta - ha sottolineato Matteo Arcese - di «un progetto molto importante e ambizioso per la nostra azienda. Grazie al nuovo hub - ha specificato - avremo maggiore capacità operativa in termini di volumi e saremo quindi in grado di migliorare la produttività e l'efficienza dei servizi offerti ai nostri clienti».

La consegna della struttura è prevista entro la fine di quest'anno da parte di Fap Investments, società con sede a San Zeno Naviglio (Brescia) specializzata nello sviluppo di complessi immobiliari sul territorio nazionale ed internazionale.



Leggi le notizie in formato Acrobat Reader®. Iscriviti al servizio gratuito.



Cerca il tuo albergo Destinazione Altre destinazioni Data di arrivo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Data di partenza 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec















Cerca altre notizie su







Seleziona la rubrica: Tutte Notizie

Porti

Turismo Banche dati

Trasporto aereo

Autotrasporto





Indice Prima pagina Indice notizie



- Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA

tel.: 010.2462122, fax: 010.2516768, e-mail