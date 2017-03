6 marzo 2017

Primo giorno di Corsini nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Il presidente designato in visita agli uffici dell'ente

Oggi, prima ancora della sottoscrizione da parte del ministro Delrio del decreto di nomina alla guida dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Stefano Corsini, il presidente designato del nuovo ente che governerà i porti di Livorno, Piombino, Portoferraio e Rio Marina, è giunto nella sede dell'authority a Palazzo Rosciano dove è stato accolto dal suo predecessore, Giuliano Gallanti, ormai ex presidente dell'Autorità Portuale di Livorno, e dal segretario generale dell'ente, Massimo Provinciali.

«Sono qui - ha affermato Corsini - per costruire e traguardare nuovi obiettivi. C'è molto da lavorare, dovremo impegnarci per creare una squadra forte e coesa che metta a frutto le sinergie che hanno saputo sviluppare in questi mesi le Autorità Portuali di Livorno e Piombino.

L'ingegnere idraulico Corsini, 58 anni compiuti a luglio, ha una competenza maturata sia come progettista di opere marittime nel privato sia nel campo del monitoraggio meteomarino e della difesa delle coste. Corsini è stato per molti anni dirigente dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale) e quindi, prima di approdare a Livorno, dirigente del CIPE, il braccio interministeriale di Palazzo Chigi che approva le principali iniziative di investimento pubblico in infrastrutture del Paese.



