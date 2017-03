7 marzo 2017

Via libera del governo norvegese alla costruzione della prima galleria per navi al mondo

Nel tunnel, lungo 1,7 chilometri, potranno transitare i traghetti postali Hurtigruten

Il governo norvegese ha dato il via libera al finanziamento dell'intero progetto per la costruzione dello Stad Skipstunnel, infrastruttura di cui si parla da oltre un secolo e che permetterà alle navi, in particolare ai traghetti postali della compagnia di navigazione Hurtigruten, di evitare la circumnavigazione della penisola si Stad che rappresenta uno dei tratti di mare più pericolosi lungo le coste norvegesi in caso di condizioni meteomarine avverse.

L'esecutivo ha autorizzato lo stanziamento di quasi 2,7 miliardi di corone norvegesi (300 milioni di euro), di cui 1,5 miliardi per realizzare la prima fase e 1,2 miliardi per la seconda fase del progetto che consiste nel realizzare quella che è considerata la prima galleria per navi al mondo. Il tunnel sarà largo complessivamente 36 metri, di cui 26,5 metri per il transito delle navi, avrà un'altezza complessiva di 49 metri, di cui 37 metri sopra il livello del mare, e sarà lungo 1,7 chilometri.





