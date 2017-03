7 marzo 2017

Costa sostiene le iniziative di Mercy Ships a sostegno dei Paesi più bisognosi

Il gruppo crocieristico ha effettuato una prima donazione di 100mila euro

Il gruppo crocieristico Costa ha dato il via oggi al memorandum d'intesa siglato recentemente con Mercy Ships, l'associazione umanitaria che gestisce la nave-ospedale Africa Mercy operata attualmente a Cotonou, nella Repubblica del Benin, in Africa occidentale, grazie alla presenza a bordo di volontari provenienti da oltre 40 nazioni. L'Africa Mercy è la nave ospedale non governativa più grande del mondo, inaugurata nel 2007 e progettata appositamente per la missione di Mercy Ships.

L'accordo rappresenta la base di partenza per lo sviluppo di sinergie in diversi settori, con l'obiettivo di sostenere le attività messe in opera da Mercy Ships. Secondo l'intesa, il gruppo Costa svilupperà programmi specifici nelle seguenti aree: promozione delle attività di Mercy Ships a bordo delle 26 navi della flotta Costa (Costa Crociere, Costa Asia, AIDA Cruises) per sensibilizzare gli ospiti; creazione di un programma di volontariato a bordo delle navi Mercy Ships per i dipendenti e l'equipaggio di Costa Crociere e AIDA Cruises; opportunità per gli ufficiali di coperta e di macchina di Mercy Ships di incrementare la loro esperienza in campo marittimo attraverso periodi di formazione e addestramento nautico a bordo delle navi del gruppo Costa.

In occasione dell'evento di presentazione dell'accordo, che si è tenuto oggi a Madrid, il gruppo Costa, oltre a impegnarsi nella collaborazione sui programmi a lungo termine, ha effettuato una donazione immediata di 100mila euro per supportare la missione di Mercy Ships, che porterà speranza e aiuto alle persone in difficoltà, provvedendo ad offrire assistenza sanitaria nei Paesi in via di sviluppo. La donazione del gruppo Costa contribuirà al finanziamento di più di 1.700 interventi salvavita eseguiti dai chirurghi volontari dell'Africa Mercy durante la sua sosta in Benin.

«La collaborazione con organizzazioni che hanno a cuore i nostri stessi obiettivi - ha dichiarato l'amministratore delegato del gruppo Costa, Michael Thamm - ha sempre avuto grande importanza per noi. Siamo lieti di aver avviato una partnership con un'associazione come Mercy Ships, che offre servizi sanitari di valore inestimabile là dove sono di vitale importanza per la popolazione, permettendoci di dare un contributo concreto e significativo».

Specificando che l'accordo prevede inoltre che i membri degli equipaggi delle navi del gruppo crocieristico possano richiedere di svolgere un periodo di volontariato sull'Africa Mercy, Thamm ha sottolineato che «per il gruppo Costa è importante creare un ambiente di lavoro che consenta ai nostri dipendenti di partecipare concretamente ad attività di volontariato. Con grande entusiasmo - ha aggiunto - condivideremo le nostre competenze con l'equipaggio dell'Africa Mercy e siamo sicuri che quest'esperienza ci darà l'opportunità di imparare e crescere».

«Siamo estremamente grati - ha commentato Don Stephens, fondatore e direttore generale di Mercy Ships - per la partnership che abbiamo con il gruppo Costa. Sarà una collaborazione unica nel suo genere, che vedrà coinvolti i loro dipendenti, equipaggio e passeggeri nel sostegno a Mercy Ships e al nostro programma. Insieme lasceremo un segno duraturo nelle nazioni in cui presteremo servizio».



