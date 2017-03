7 marzo 2017

Interesse dell'Uruguay per il Porto Franco di Trieste

Missione istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia in America Latina

L'Uruguay ha mostrato grande interesse per il Porto Franco di Trieste. Lo ha sottolineato oggi la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, che sta conducendo una missione istituzionale dell'ente in America Latina assieme all'assessore alla Cultura, sport e solidarietà Gianni Torrenti. Serracchiani ha specificato che il viceministro all'Economia e alle Finanze dell'Uruguay, Pablo Ferreri, si è detto «molto interessato al Porto Franco di Trieste» che - ha sottolineato la presidente della Regione - ha tutte le caratteristiche per costituire un hub privilegiato per le esportazioni uruguaiane, in particolare della carne, visti i vantaggi offerti dalle franchigie in termini di inoltri e di eventuali lavorazioni e considerando anche il potenziale intermodale dello scalo giuliano e la sua posizione strategica all'incrocio tra il Corridoio Mediterraneo e quello Adriatico-Baltico.

Anche nel successivo incontro con Alvaro Inchauspe, responsabile di Uruguay XXI (l'equivalente dell'ICE del Paese sudamericano), i temi dell'economia, e in particolare della portualità e della rete di infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, sono stati al centro della discussione nel corso della quale sono stati approfonditi i punti chiave per il rilancio della collaborazione tra il Friuli Venezia Giulia e l'Uruguay, in una fase in cui Montevideo guarda con rinnovato vigore al Vecchio Continente anche in chiave di sostegno della strategia Mercosur, al punto che ospiterà il 21 e il 22 giugno il primo Forum sugli investimenti europei in Uruguay.

Il Friuli Venezia Giulia - ha sottolineato Serracchiani - ha molto da offrire: un sistema portuale leader in Italia per capacità ferroviaria e intermodale - e tra i prescelti per la Via della Seta sulla direttrice cinese -, una dotazione di strutture scientifico-tecnologiche di livello assoluto e la solidità di grandi imprese ben internazionalizzate e capaci di investire.

Da parte sua Pablo Ferreri ha evidenziato che l'Uruguay si presenta come «un Paese stabile, dal punto di vista giuridico, politico e sociale" e, in questo senso, un interlocutore particolarmente affidabile entro l'America Latina».



